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Долар і євро стрімко падають – курс НБУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 18:49
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На думку експерта, енергетичні та епідеміологічні ризики повністю ігноруються ринком
У порівнянні з попереднім банківським днем, євро впав на цілих 23 копійки
У порівнянні з попереднім банківським днем, євро впав на цілих 23 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 7 жовтня:

6.107.10зміна
1 долар США26,42 грн 26,35 грн -0,7
1 євро30,65 грн 30,41 грн -0,23

У порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 7 копійок, а євро на цілих 23.

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Що буде з доларом

Як розповів, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, енергетичні та епідеміологічні ризики повністю ігноруються ринком. Так само ігноруються репутаційні ризики країни після публікації дослідження Pandora Papers, в яких Україна має найбільшу кількість згаданих особистостей разом з президентом Володимиром Зеленським.

"Напередодні Міністерство фінансів України змогло залучити лише 2,5 млрд гривень, при цьому за довгостроковими паперами 13%+ не було. Самі ж нерезиденти за останні три дні скоротили свої портфелі в ОВДП майже на 0,5 млрд гривень", – сказав він.

За його словами, зараз говорити про відновлення долара США не доводиться. Найближчим часом гривня може продовжити зростання до позначки 26,3 гривень за долар США.

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Нагадаємо, що гривня навіть увійшла в ТОП-10 найприбутковіших валют світу за 2021 рік, протягом цього часу гривня зміцнилася до долара на 7%.

Про те, чого далі чекати від курсу долара, читайте в нашому матеріалі.

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