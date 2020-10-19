Доллар и евро растут в цене: курс Нацбанка

На вторник, 20 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|19.10
|20.10
|Изменение
|1 доллар США
|28,37 грн
|28,38 грн
|+ 0,01
|1 евро
|33,30 грн
|33,43 грн
|+ 0,13
По сравнению со значениями 19 октября курс доллара повысился еще копейку после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 13 по 20 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 13 копеек.
Курс евро при этом вырос сразу на 13 копеек после повышения на 12 копейку в предыдущий банковский день.
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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.
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