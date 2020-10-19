Доллар и евро растут в цене: курс Нацбанка

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 20 октября

На вторник, 20 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.10 20.10 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,38 грн + 0,01 1 евро 33,30 грн 33,43 грн + 0,13

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По сравнению со значениями 19 октября курс доллара повысился еще копейку после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 13 по 20 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 13 копеек.

Курс евро при этом вырос сразу на 13 копеек после повышения на 12 копейку в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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