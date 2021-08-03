День Независимости: как будут работать ПриватБанк, Ощадбанк и другие банки

Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 21 по 24 августа

ПриватБанк и Ощадбанк смогут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно. Коллаж: "Сегодня"

В связи с празднованием Дня независимости украинцев ждет дополнительный выходной, поэтому рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

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Об этом пишет UBR.

Как будут осуществляться банковские переводы

С 21 по 24 августа включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа;

23 августа банки могут осуществлять кассовые операции;

межбанковские переводы через СЭП 28 августа будут осуществляться датой этого банковского дня.

В то же время финучреждения, ПриватБанк и Ощадбанк в частности, смогут проводить платежи на межбанке в праздничные дни почти круглосуточно. Также бесперебойно будут работать и банкоматы.

Напомним, государственный Ощадбанк за январь-май 2021 года не только активно закрывал свои отделения, но и выдал кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,1 млрд грн).

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Также ранее ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24" с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше трех и не более 200 гривен).

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А о недавнем техническом сбое в ПриватБанке узнавайте из сюжета "Сегодня":