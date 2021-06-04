Ощадбанк почти в три раза нарастил кредитование украинцев: куда идут деньги

Наиболее активно кредитовали сельское хозяйство, торговлю и производства, а также промпереработку

Государственный Ощадбанк за январь-май 2021 года, не только активно закрывал свои отделения, но и выдал кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,1 млрд грн).

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

В банке рассказали, что за первые пять месяцев года кредитный портфель, выданный микро-, малому и среднему бизнесу, вырос на 1,2 млрд, или на 20,7%, – до 7 млрд грн.

Рост портфеля обусловлен активным участием Ощадбанка в разных программах поддержки предпринимательства, в частности в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Кроме того, количество партнерских программ Ощадбанка с производителями техники и средств защиты растений достигло 230, говорится в сообщении.

Напомним, Минфин сообщал, что самыми активными участниками программы доступных кредитов являются представители сельского хозяйства (49%), торговли и производства (23%) и промышленной переработки (15%).

А в тройку лидеров по кредитованию вошли государственный ПриватБанк с 5400 договоров на 4 млрд грн, Ощадбанк – 2025 сделок на 4 млрд и коммерческий Райффайзен банк Аваль – 1800 сделок на 7,7 млрд грн.

Напомним, о чем еще сообщали новости "Сегодня":