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Жмак подал иск против УЗ: уверен, что его уволили за разрушение коррупционных схем

15 апреля, 15:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

Владимир Жмак подал иск об отмене решения наблюдательного совета УЗ о его увольнении

Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак подал иск об отмене решения наблюдательного совета УЗ о его увольнении. Об этом Жмак сообщил в Telegram, пишет "Цензор.Нет".

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Он подчеркнул, что считает решение наблюдательного совета необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона.

"Буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию", – написал Жмак.

По его словам, за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом".

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Жмак отмечает, что его увольнение связано именно с этим. Также экс-глава "Укрзализныци" убежден, что наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.

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"Ярким подтверждением есть письмо, адресованное всем филиалам Укрзализныци, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. "Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям... несет Заказчик". Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров?" – написал Жмак.

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Укрзализныця увольнение наблюдательный совет Владимир Жмак
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