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Жмак подав позов проти УЗ: упевнений, що його звільнили за руйнування корупційних схем

15 квітня, 15:20

Ірина Ненько Ірина Ненько

Володимир Жмак подав позов про скасування рішення наглядової ради УЗ про його звільнення

Ексглава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак подав позов про скасування рішення наглядової ради УЗ про його звільнення. Про це Жмак повідомив у Telegram, пише "Цензор.Нет".

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Він підкреслив, що вважає рішення наглядової ради необґрунтованим і безпідставним, ухваленим з грубим порушенням всіх можливих процедур і закону.

"Буду відстоювати в суді не посаду, а верховенство права, справедливість і свою ділову репутацію", – написав Жмак.

За його словами, за пів року роботи він "встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, а й почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі, і ті, які пов'язані з чинною наглядовою радою".

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Жмак зазначає, що його звільнення пов'язане саме із цим. Також ексглава "Укрзалізниці" переконаний, що наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

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"Яскравим підтвердженням є лист, адресований всім філіям Укрзалізниці, яким в.о. керівника Офісу з безпеки повідомляє, що більше не треба погоджувати з Офісом тендерну документацію. "Відповідальність за якісні характеристики предмету закупівлі, відповідність учасників тендерів кваліфікаційним критеріям,… несе Замовник". То чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, що відкривають дорогу різноманітним "фірмочкам" сумнівних бенефіціарів?" - написав Жмак.

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Укрзалізниця звільнення наблюдательный совет Володимир Жмак
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