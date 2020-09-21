Зеленский подписал закон о поддержке детей-инвалидов: сколько будут платить

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", касающихся по повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки по уходу № 851-IX, который Верховная Рада приняла 2 сентября.

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Документ усиливает соцзащиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня господдержки, сообщает Банковая.

Повышение надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

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лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 – с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 – до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 – с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 – с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 – со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 – до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 – со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 – до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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