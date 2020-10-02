Зеленский одобрил поправки к бюджету Украины: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о "коронавирусных" поправках к бюджету на 2020 год.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, 1 октября документ вернули с подписью главы государства.
Данная инициатива увеличивает доходную и расходную часть бюджета до 979,547 млрд и 1,270 трлн гривен соответственно.
В частности, увеличиваются расходы на нужны Министерства внутренних дел, Министерства энергетики, Министерства юстиции, а также Госагентства автомобильных дорог, Госбюро расследования и областных госадминистраций.
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Среди сфер, которые решили "подрезать", оказались субсидии на оплату коммуналки – расходы Министерства соцполитики по этой статье сократятся на 2,16 млрд гривен. ,Также придется сократить расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на программу по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Доходная часть бюджета должна увеличиться за счет неналоговых поступлений.
Закон среди прочего позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.
Напомним, что в Минфине оценили выполнение бюджета с начала 2020 года по сентябрь в 98,5%, а также рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.
А 20 октября Рада планирует провести пленарное заседание для рассмотрения в первом чтении законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.
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