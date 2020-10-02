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Украина в сентябре перевыполнила бюджет: сколько получили

2 октября, 15:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всего дополнительных средств принес налог на добавленную стоимость

Украина в сентябре 2020 года выполнила план по поступлениям в госбюджет на 115,8%. Это – 8,4 млрд гривен дополнительных доходов. Общая сумма доходов за месяц составила 61,1 млрд гривен. Но за январь-сентябрь бюджет все же выполнен с дефицитом 80,6 млрд гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение доходной части бюджета в сентябре, стали:

В тренде
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  • налог на добавленную стоимость (+5,2 млрд гривен);
  • налог на доходы физических лиц и военный сбор (+2,1 млрд гривен);
  • акцизный налог с табачных изделий (+1,1 млрд гривен);
  • рентная плата за пользование недрами (+0,6 млрд гривен).

Выполнение бюджета с начала 2020 года по сентябрь в целом оценивается в 98,5%. Еще в апреле этот показатель был значительно ниже – 86,1%. При этом Минфин рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.

Напомним, после начала коронакризиса в Украине изменили госбюджет-2020, предусмотрев создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен и увеличив расчетный дефицит сметы.

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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бюджет доходы план госбюджет Минфин бюджет-2020

Источник: Сегодня

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