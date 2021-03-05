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Зеленский должен прекратить импорт российской электроэнергии, – Гончаренко

5 марта, 13:50

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Неделя проходит за неделей, разговоры за разговорами, ничего не происходит абсолютно", – заявил нардеп

Президент Владимир Зеленский должен запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, если действительно хочет противостоять российской агрессии. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Obozrevatel".

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"В этом эфире месяц назад примерно мы обсуждали и я говорил, что если это все серьезно (борьба с российским влиянием – ред.), то в ближайшие дни мы остановим импорт российской электроэнергии, увидим подозрения – но ничего этого не происходит. Неделя проходит за неделей, разговоры за разговорами, ничего не происходит абсолютно", - заявил Гончаренко.

По его словам, с начала 2021 импорт обошелся Украине в почти 1 млрд гривен.

"И возникает следующий вопрос – это действительно борьба с врагами государства или это просто, пользуясь тем, что большая часть общества абсолютно поддерживает такие шаги, он пытается их (санкции – ред.) использовать к неудобным в данной конкретной ситуации для Зеленского политикам, которые этого заслуживают", - отметил нардеп.

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Отсутствие реакции Зеленского на импорт электроэнергии может свидетельствовать о совершенно другой мотивации в действиях президента, чем защита национальных интересов.

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"Если всего этого (запрета импорта – ред.) не будет, то это будет означать, что мотивация Зеленского, к сожалению, не такая, как он нам об этом рассказывает", – добавил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Россия электроэнергия импорт Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
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