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Зеленський має припинити імпорт російської електроенергії, – Гончаренко

5 березня, 13:50

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Тиждень проходить за тижнем, розмови за розмовами, нічого не відбувається абсолютно", – заявив нардеп

Президент Володимир Зеленський повинен заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, якщо дійсно хоче протистояти російській агресії. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Україна24", повідомляє "Obozrevatel".

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"В цьому ефірі місяць назад приблизно ми обговорювали, і я казав, що якщо це все серйозно (боротьба з російським впливом – ред.), то найближчими днями ми зупинимо імпорт російської електроенергії, побачимо підозри – але нічого всього цього не відбувається. Тиждень проходить за тижнем, розмови за розмовами, нічого не відбувається абсолютно", – заявив Гончаренко.

За його словами, з початку 2021 року імпорт обійшовся Україні в майже 1 млрд гривень.

"І виникає наступне питання – чи це дійсно боротьба з ворогами держави чи це просто, користуючись абсолютно тим, що велика частина суспільства абсолютно підтримує такі кроки, він намагається їх (санкції – ред.) використати до незручних в даній конкретній ситуації для Зеленського політиків, які це заслуговують", – зазначив нардеп.

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Відсутність реакції Зеленського на імпорт електроенергії може свідчити про абсолютно іншу мотивацію в діях президента, ніж захист національних інтересів.

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"Якщо всього цього (заборони імпорту – ред.) не буде, то це буде означати, що мотивація Зеленського, на жаль, не така, як він нам про це розповідає", – додав Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Росія електроенергія імпорт Володимир Зеленський Олексій Гончаренко
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