Запрет бывших в употреблении вагонов повлечет на рынке дефицит, который будет крайне трудно устранить, – промышленники

Необходимо еще раз проанализировать требования, которые выдвигают министерства

Инициатива Министерства экономики и Министерства инфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов повлечет на рынке дефицит особого подвижного состава, что приведет к срывам поставок продукции. Поэтому необходимо еще раз проанализировать требования, которые выдвигают министерства. Об этом говорится в открытом письме главе Мининфраструктуры Владиславу Криклию от ассоциации "Укрметаллургпром", сообщает "Znaj.ua".

Реклама

"Предельные сроки специализированных грузовых вагонов значительно ограничиваются. Это приведет к существенному сокращению их количества в период до 2028 г. – в том числе, будет выведено из эксплуатации 1620 единиц окатышевозов (34% доступного парка). А этот специализированный подвижной состав является остродефицитным. Трудно пополнить баланс выбывающих вагонов из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где такие вагоны могут быть использованы", – объясняют промышленники.

Из-за того, что дефицит вагонов может привести к срывам отгрузки продукции, в ассоциации просят Минэкономики провести дополнительное изучение предельных сроков для специализированных грузовых вагонов вместе с АО "Укрзализныця".

Еще одну угрозу несет требование обязательно осуществлять продление срока службы грузовых вагонов каждые три года, и только путем проведения капитального ремонта.

"Это несет в себе значительные риски длительного согласования технических условий (далее ТУ), необходимых для проведения таких ремонтов (обычно ТУ для полувагонов выполняют на 10-11 лет). В конечном итоге это приведет к невозможности эксплуатации значительного количества подвижного состава, который будет находиться в пределах разрешенных предельных сроков. Поэтому целесообразнее было бы осуществлять продление срока службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) или капитального ремонта с продлением срока (КРП) сроком до 5 лет", – отмечают в ассоциации.

Реклама

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось значительно сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, что привело бы к безумному дефициту почти всех видов грузовых вагонов.

В свою очередь АО "Укрзализныця" предложила Мининфраструктуры компромисс: ограничить 33 годами лишь срок службы полувагонов, а срок использования зерновозов продлить до 45 лет.

Однако минэкономики и его глава Игорь Петрашко в начале декабря созвали закрытое заседание, на котором собирались в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама