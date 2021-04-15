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Заморозка Nord Sream 2: снизит ли она агрессивность России?

15 апреля, 12:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Берлин требует от Москвы убрать войска от украинских рубежей, ведь обострение никому не нужно

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию отвести сосредоточенные на границе с Украиной войска, однако отвергает заморозку строительства газопровода "Северный поток – 2" в качестве санкций против Москвы.

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Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ARD.

Эта дискуссия "не обязательно приведет к изменению поведения россиян. (...) Я думаю, что все будет наоборот", – так политик прокомментировал вопрос, приведет ли остановка прокладки трубопровода по дну Балтийского моря к деэскалации ситуации.

По его словам, важно заверить Украину в солидарности и предостеречь Москву от военного вторжения. И Евросоюз, НАТО, страны Большой семерки и международное сообщество ясно дали понять это.

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"Даже Москва не может быть заинтересована в возобновлении боевых действий на востоке Украины", – подчеркнул Маас.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока – 2".

Также писалось, что США могут ввести еще один пакет санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".

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заморозка граница Украины вс рф Nord Stream 2 Северный поток 2 Хайко Маас

Источник: Сегодня

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