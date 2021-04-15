Заморозка Nord Sream 2: снизит ли она агрессивность России?

Берлин требует от Москвы убрать войска от украинских рубежей, ведь обострение никому не нужно

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию отвести сосредоточенные на границе с Украиной войска, однако отвергает заморозку строительства газопровода "Северный поток – 2" в качестве санкций против Москвы.

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Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ARD.

Эта дискуссия "не обязательно приведет к изменению поведения россиян. (...) Я думаю, что все будет наоборот", – так политик прокомментировал вопрос, приведет ли остановка прокладки трубопровода по дну Балтийского моря к деэскалации ситуации.

По его словам, важно заверить Украину в солидарности и предостеречь Москву от военного вторжения. И Евросоюз, НАТО, страны Большой семерки и международное сообщество ясно дали понять это.

"Даже Москва не может быть заинтересована в возобновлении боевых действий на востоке Украины", – подчеркнул Маас.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока – 2".

Также писалось, что США могут ввести еще один пакет санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".

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