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Заморозка Nord Sream 2: чи знизить вона агресивність Росії?

15 квітня, 12:15

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Берлін вимагає від Москви прибрати війська від українських рубежів, адже загострення нікому не потрібно

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію відвести зосереджені на кордоні з Україною війська, проте відкидає заморозку будівництва газопроводу "Північний потік – 2" як санкції проти Москви.

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Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ARD.

Ця дискусія "не обов'язково призведе до зміни поведінки росіян. (...) Я думаю, що все буде навпаки", – так політик прокоментував запитання, чи призведе зупинка прокладки трубопроводу по дну Балтійського моря до деескалації ситуації.

За його словами, важливо запевнити Україну в солідарності і застерегти Москву від військового вторгнення. І Євросоюз, НАТО, країни Великої сімки і міжнародна спільнота чітко дали зрозуміти це.

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"Навіть Москва не може бути зацікавлена у відновленні бойових дій на сході України", – підкреслив Маас.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що німецькі екологи подали позов проти будівництва "Північного потоку – 2".

Також писалося, що США можуть запровадити ще один пакет санкцій у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".

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заморозка кордон України ЗС РФ Nord Stream 2 Північний потік 2 Гайко Маас

Джерело: Сьогодні

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