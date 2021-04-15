Заморозка Nord Sream 2: чи знизить вона агресивність Росії?

Берлін вимагає від Москви прибрати війська від українських рубежів, адже загострення нікому не потрібно

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію відвести зосереджені на кордоні з Україною війська, проте відкидає заморозку будівництва газопроводу "Північний потік – 2" як санкції проти Москви.

Реклама

Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ARD.

Ця дискусія "не обов'язково призведе до зміни поведінки росіян. (...) Я думаю, що все буде навпаки", – так політик прокоментував запитання, чи призведе зупинка прокладки трубопроводу по дну Балтійського моря до деескалації ситуації.

За його словами, важливо запевнити Україну в солідарності і застерегти Москву від військового вторгнення. І Євросоюз, НАТО, країни Великої сімки і міжнародна спільнота чітко дали зрозуміти це.

В тренді Як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомата

"Навіть Москва не може бути зацікавлена у відновленні бойових дій на сході України", – підкреслив Маас.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що німецькі екологи подали позов проти будівництва "Північного потоку – 2".

Також писалося, що США можуть запровадити ще один пакет санкцій у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама