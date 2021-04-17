Замглавы САП незаконно отменил решение о закрытии дела "Роттердам+", – адвокат

Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры незаконно отменил решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+" в угоду личным интересам. Это должно стать предметом уголовного дела Государственного бюро расследований. Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, сообщает "РБК-Украина".

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"Делает это прокурор Грищук уже во второй раз за последние несколько месяцев, прекрасно осознавая противоправность своих действий. Он сознательно идет на преступления, на подрыв авторитета прокуратуры, на нарушение конституционных прав бывших подозреваемых в угоду личным интересам", – заявила адвокат.

Она подчеркнула, что прокурор Грищук никогда не занимался делом "Роттердам+" и по закону даже не имеет доступа к материалам.

"То есть не зная обстоятельств дела, не видя результатов многочисленных экспертиз и заключений, которые в течение 4 лет однозначно указали на законность и обоснованность формулы, он принял решение возобновить расследование", – отметила Дригваль.

По ее словам, согласно закону Украины, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, коим Максим Грищук не является.

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"У стороны защиты не остается иного выхода, как просить ГБР открыть уголовное дело в отношении этого прокурора. Попирание института правосудия прокурорами САП не должно стать инструментом достижения сомнительных целей обвинения", - добавила адвокат.

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Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+".

Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

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После этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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