Заступник голови САП незаконно скасував рішення про закриття справи "Роттердам+", – адвокат

Заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незаконно скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+" на догоду особистим інтересам. Це має стати предметом кримінальної справи Державного бюро розслідувань. Про це заявила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль, повідомляє "РБК-Україна".

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"Робить це прокурор Грищук вже вдруге за останні кілька місяців, прекрасно усвідомлюючи протиправність своїх дій. Він свідомо йде на злочини, на підрив авторитету прокуратури, на порушення конституційних прав колишніх підозрюваних в догоду особистим інтересам", – заявила адвокат.

Вона підкреслила, що прокурор Грищук ніколи не займався справою "Роттердам+" і за законом навіть не має доступу до матеріалів.

"Тобто не знаючи обставини справи, не бачачи результатів численних експертиз і висновків, які протягом 4 років однозначно вказали на законності і обґрунтованості формули, він прийняв рішення відновити розслідування", - зазначила Дригваль.

За її словами, згідно із законом України, скасування постанов прокурорів САП може бути здійснено Генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки, або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким Максим Грищук не є.

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"У сторони захисту не залишається іншого виходу, як просити ДБР відкрити кримінальну справу щодо цього прокурора. Нехтування інститутом правосуддя прокурорами САП не повинно стати інструментом досягнення сумнівних цілей звинувачення", – додала адвокат.

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Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+".

Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обгрунтованість.

Восени 2020 року за позовом Нікопольського заводу феросплавів справу було відновлено. Через кілька місяців її повторно закрили, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

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Після цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність та обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали і прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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