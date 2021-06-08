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Законопроект о промзагрязнении должен содержать нормы по локализации производства, – нардеп

8 июня 2021 17:22

Ирина Ненько Ирина Ненько

По словам Магомедова, уже дважды проваленный парламентом законопроект о снижении выбросов не учитывает реалий и возможностей украинской промышленности

/ Фото: Flickr

Нормы законопроекта о промышленных выбросах (4167) противоречат принципам локализации и Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов в блоге для "Корреспондента", сообщает "Главком".

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По словам депутата, уже дважды проваленный парламентом законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не учитывает реалий и возможностей украинской промышленности, и его принятие в нынешней редакции может привести к остановке ряда предприятий.

"Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) авторы просто взяли из европейского сборника и перевели на украинский язык. То есть, для модернизации наши предприятия обязаны использовать европейское оборудование и технологии. Даже если аналоги этого оборудования, отвечающие всем нормам, производятся у нас в Украине. Это противоречит всем принципам локализации и, по сути, оставляет украинских производителей и проектные институты за бортом процессов, происходящих в экономике страны", – отметил Магомедов.

Он также подчеркнул: нигде в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС не сказано, что мы обязаны слепо копировать европейские нормы, ведь Украина и ЕС очень сильно отличаются технологически.

Депутат напомнил: страны ЕС проходили экомодернизацию в течение десятков лет и провести ее в Украине лишь за 4 года, как предлагают авторы законопроекта, нереально. Кроме того, для переоборудования промышленных предприятий необходима финансовая поддержка государства, поскольку у бизнеса нет таких колоссальных средств.

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"Реализация з/п №4167 в полном объеме будет стоить 270 млрд грн. Эта сумма непосильна как для государства, так и для бизнеса по отдельности. Однако, если власть и бизнес объединят усилия, экомодернизацию промышленности можно успешно провести. Но для этого понадобится не четыре, а как минимум 15 лет государственно-частного партнерства, как это было в Польше и как сейчас это происходит в Словакии", – написал Магомедов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Но, по его словам, достичь этой цели можно не за год, а лишь через 10-12 лет.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

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