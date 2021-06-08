У законопроєкті про промзабруднення мають бути норми щодо локалізації виробництва, – нардеп

За словами Магомедова, вже двічі провалений парламентом законопроєкт про зниження викидів не враховує реалій і можливостей української промисловості

/ Фото: Flickr

Норми законопроєкту про промислові викиди (4167) суперечать принципам локалізації та Угоди про асоціацію України з ЄС. Про це написав народний депутат України Муса Магомедов у блозі для "Кореспондента", повідомляє "Главком".

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За словами депутата, вже двічі провалений парламентом законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) не враховує реалій і можливостей української промисловості, і його прийняття в нинішній редакції може привести до зупинки низки підприємств.

"Найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ) автори просто взяли з європейського збірки і перевели на українську мову. Тобто, для модернізації наші підприємства зобов'язані використовувати європейське обладнання та технології. Навіть якщо аналоги цього обладнання, що відповідають всім нормам, виробляються у нас в Україні. Це суперечить усім принципам локалізації і, по суті, залишає українських виробників і проєктні інститути за бортом процесів, що відбуваються в економіці країни", – зазначив Магомедов.

Він також підкреслив: ніде в Угоді про асоціацію України і ЄС не сказано, що ми зобов'язані сліпо копіювати європейські норми, адже Україна і ЄС дуже сильно відрізняються технологічно.

Депутат нагадав: країни ЄС проходили екомодернізацію протягом десятків років і провести її в Україні лише за 4 роки, як пропонують автори законопроєкту, нереально. Крім того, для переобладнання промислових підприємств необхідна фінансова підтримка держави, оскільки бізнес не має таких колосальних коштів.

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"Реалізація з/п №4167 у повному обсязі буде коштувати 270 млрд грн. Ця сума непосильна як для держави, так і для бізнесу окремо. Однак, якщо влада і бізнес об'єднають зусилля, екомодернізацію промисловості можна успішно провести. Але для цього знадобиться не чотири, а як мінімум 15 років державно-приватного партнерства, як це було в Польщі і як зараз це відбувається у Словаччині", – написав Магомедов.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, при якій промисловість повністю модернізується і зменшить викиди. Але, за його словами, досягти цієї мети можна не за рік, а лише через 10-12 років.

У той же час заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереальних зобов'язань щодо термінів проведення екомодернізаціі, а держава має надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.