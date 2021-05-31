Законопроект о промвыбросах нужно доработать под украинские реалии, – нардеп

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Законопроект о промышленных выбросах (№4167) должен быть доработан и предусматривать возможность использования отечественных технологий для экомодернизации промышленности, а не только европейские. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, сообщает "Politeka".

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"Сейчас этот законопроект предусматривает использование лучших доступных методов и технологий для экологической модернизации. Если мы будем слепо копировать те европейские перечни этого оборудования и технологий, которые есть, то так окажется, что только европейские производители будут в этом перечне содержаться, а украинские производители даже не смогут быть поставщиками этого оборудования и технологий для модернизации украинских предприятий",- пояснил Кисилевский.

Депутат подчеркнул: законопроект должен быть доработан в этой части, чтобы украинские производители могли иметь доступ к поставке своего оборудования для модернизации украинских предприятий.

Кроме того, он отметил, что государство должно оказать финансовую поддержку отечественным промышленным предприятиям, как это делали в свое время правительства европейских стран. И призвал отыскать баланс между экологией и экономической безопасностью Украины.

"Мы понимаем, что европейские власти выделяют значительные средства на поддержку экологической модернизации своих предприятий. А украинское правительство, к сожалению, таких планов пока не имеет, насколько мне известно", - отметил Кисилевский.

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Напомним, народные депутаты уже во второй раз отправили законопроект о промышленных выбросах на доработку – как таковой, что содержит ряд спорных норм, которые могут быть использованы для давления на бизнес, и нереальные сроки выполнения.

Ранее председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.

В то же время в Европейской бизнес-ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.