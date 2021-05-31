Законопроєкт про промвикиди потрібно доопрацювати під українські реалії, – нардеп

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Законопроєкт про промислові викиди (№4167) має бути доопрацьований і передбачати можливість використання вітчизняних технологій для екомодернізаціі промисловості, а не тільки європейські. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, повідомляє "Politeka".

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"Зараз цей законопроєкт передбачає використання найкращих доступних методів і технологій для екологічної модернізації. Якщо ми будемо сліпо копіювати ті європейські переліки цього обладнання і технологій, які є, то так виявиться, що тільки європейські виробники будуть в цьому переліку міститися, а українські виробники навіть не зможуть бути постачальниками цього обладнання і технологій для модернізації українських підприємств", - пояснив Кисилевський.

Депутат наголосив: законопроєкт має бути доопрацьований в цій частині, щоб українські виробники могли мати доступ до постачання свого обладнання для модернізації українських підприємств.

Окрім того, він зазначив, що держава має надати фінансову підтримку вітчизняним промисловим підприємствам, як це робили свого часу уряди європейських країн. І закликав відшукати баланс між екологією та економічною безпекою України.

"Ми розуміємо, що європейські уряди виділяють значні кошти на підтримку екологічної модернізації своїх підприємств. А український уряд, на жаль, таких планів поки що не має, наскільки мені відомо", - зазначив Кисилевський.

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Нагадаємо, народні депутати вже вдруге відправили законопроєкт про промислові викиди на доопрацювання – як такий, що містить ряд спірних норм, які можуть бути використані для тиску на бізнес, та нереальні терміни виконання.

Раніше голова комітету екології та зеленої економіки Федерації роботодавців України Павло Жила наголосив: законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) має враховувати реальний стан вітчизняної промисловості і передбачати державну підтримку для проведення екомодернізації підприємств, а не просто копіювати європейські норми.

Водночас в Європейській бізнес-асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.