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За связь с российским бизнесом: в Украине арестовали активы известного турагентства

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 июня, 15:53
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Рассказываем, какую компанию арестовали за то, что ее владелец был связан с Путиным
СБУ арестовала туристическую компанию
СБУ арестовала туристическую компанию / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня

По инициативе Службы безопасности Украины арестованы активы компании, которой владел российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора. Речь идет, судя по всему, о крупнейшей в мире туристической агенции TUI.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В бизнес-кругах России этого мужчину называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний, и контрольными пакетами акций нескольких предприятий", – говорится в сообщении.

По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:

  • корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 млн грн;
  • средств в размере свыше 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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Белорусская компания тоже под арестом

На днях Служба безопасности Украины арестовала активы белорусской топливной компании, которая участвовала в финансировании агрессии РФ.

Правоохранителями были арестованы корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.

Среди учредителей бизнеса были белорусские госпредприятия, часть сырья закупалась в России, и таким образом, налоги поступали в бюджеты обеих стран.

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Ранее мы рассказывали, активы какого популярного бренда минеральной воды были арестованы в Украине, и писали, что Великобритания собрала спецотряд K-Cell для охоты на деньги российских олигархов.

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