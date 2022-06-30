За связь с российским бизнесом: в Украине арестовали активы известного турагентства

По инициативе Службы безопасности Украины арестованы активы компании, которой владел российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора. Речь идет, судя по всему, о крупнейшей в мире туристической агенции TUI.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В бизнес-кругах России этого мужчину называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний, и контрольными пакетами акций нескольких предприятий", – говорится в сообщении.
По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:
- корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 млн грн;
- средств в размере свыше 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Белорусская компания тоже под арестом
На днях Служба безопасности Украины арестовала активы белорусской топливной компании, которая участвовала в финансировании агрессии РФ.
Правоохранителями были арестованы корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.
Среди учредителей бизнеса были белорусские госпредприятия, часть сырья закупалась в России, и таким образом, налоги поступали в бюджеты обеих стран.
Ранее мы рассказывали, активы какого популярного бренда минеральной воды были арестованы в Украине, и писали, что Великобритания собрала спецотряд K-Cell для охоты на деньги российских олигархов.