За зв'язок із російським бізнесом: в Україні заарештували активи відомого турагентства

Розповідаємо, яку компанію заарештували за те, що її власник був пов'язаний із Путіним

СБУ заарештувала туристичну компанію / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

За ініціативою Служби безпеки України заарештовано активи компанії, якою володів російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. Йдеться, судячи з усього, про найбільшу у світі туристичну агенцію TUI.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

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"У бізнес-колах Росії цього чоловіка називають "залізним хлопчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних та гірничодобувних компаній, і контрольними пакетами акцій кількох підприємств", – йдеться у повідомленні.

За рішенням суду на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 31,5 млн. грн.;

коштів на суму понад 3 млн. грн. та 106 тис. доларів США, які перебували на банківських рахунках.

Усі заарештовані активи передані в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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Білоруська компанія також під арештом

Днями Служба безпеки України заарештувала активи білоруської паливної компанії, яка брала участь у фінансуванні агресії РФ

Правоохоронцями було заарештовано корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю близько 20 млн грн.

Серед засновників бізнесу були білоруські держпідприємства, частина сировини закуповувалась у Росії, і таким чином податки надходили до бюджетів обох країн.

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Раніше ми розповідали, активи якогось популярного бренду мінеральної води були заарештовані в Україні, і писали, що Великобританія зібрала спецзагін K-Cell для полювання на гроші російських олігархів.