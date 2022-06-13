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"Моршинської" більше не буде? Активи Фрідмана в Україні арештували

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 15:41
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Бюро економічної безпеки наклало арешт на корпоративні права компанії з російським корінням
Російським власникам не вдалося вивести активи з України
Російським власникам не вдалося вивести активи з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Корпоративні права підприємства з виробництва популярного бренду мінеральної води в Україні арештували.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ), компанія через кіпрські офшори належить олігарху з Росії.

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Загальна вартість цінних паперів та грошей зі статутного капіталу становить 53,4 млн грн. Російські власники не змогли за допомогою фіктивних угод вивести активи на території України зі своєї власності.

За попередніми оцінками, ринкова вартість бренду в 2021 році становила понад 10 млрд грн у еквіваленті. Досудове розслідування за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, триває.

Компанія Фрідмана

За даними "Економічної правди", йдеться про активи компанії з виробництва мінералки "Моршинська". Підприємство належить російському олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, Євросоюзу і Великої Британії.

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Разом із партнерами Германом Ханом та Петром Авеном Фрідман володіє дочірньою компанією міжнародної групи IDS Borjomi International – IDS Group Ukraine. В Україні вона продає води "Боржомі", "Моршинська" та "Миргородська". Водночас IDS Borjomi International входить до "Альфа-груп", яка також пов’язана з російським олігархом.

Фрідман втрачає все більше

На початку квітня США та Велика Британія запровадили чергові санкції проти Росії та її громадян, у зв’язку з розгортанням війни в Україні. До переліку потрапили Сбербанк та Альфа-банк, а також фізичні особи, серед яких доньки Володимира Путіна й Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, члени Радбезу РФ, яким заморозили банківські активи.

Акції банків моментально почали падати на біржах. Ситуація вплинула й на дочірні компанії російських бізнес-груп, зокрема й Фрідманівську. У Нідерландах банкрутом визнали Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – "дочку" російського Альфа-Банку, кінцевим бенефіціарним власником якого є Михайло Фрідман.

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Згадав про українські корені

Днями російський бізнесмен Михайло Фрідман раптово заявив, що хоче отримати українське громадянство. Відомо, що він народився у Львові.

За припущенням голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, його приклад можуть наслідувати інші багатії з РФ.

"Фрідман консультується з українською владою з приводу того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україну", – сказав він.

Аналогічно може вчинити росіянин Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі та інші олігархи. Новіков переконаний, що фінансування знищення режиму Путіна коштом російських бізнесменів – вигідний крок для України.

"Сьогодні" раніше розповідали, що Велика Британія зібрала спецзагін K-Cell для полювання на гроші російських олігархів, а під санкції Заходу почали потрапляти навіть родичі бізнесменів з РФ, які не мають російського громадянства.

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