Все дорожает, но медленно: Нацбанк рассказал о ценах в Украине

В августе потребительская инфляция в Украине ускорилась до 2,5%, но все равно осталась ниже целевого диапазона Нацбанка (5% ± 1 п.п.). Как сообщила пресс-служба НБУ, увеличение инфляции сдерживалось, в первую очередь, замедлением роста цен на продукты питания.

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"Продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары (до 3,3% год к году). В частности, низкими темпами дорожало большинство молочных и мучных изделий, продукты из рыбы и безалкогольные напитки. Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости", – объяснили в Нацбанке.

При этом замедлилось снижение цен на непродовольственные товары – до 0,2% в годовом исчислении. Такую динамику в НБУ связали с ослаблением гривни и и реализацией отложенного спроса на отдельные товары. В частности, меньшими темпами падали цены на бытовую технику и электронику. Ускорился рост стоимости автомобилей, лекарств и других медицинских товаров. Зато увеличилось падение цен на другие товары не первой необходимости – одежду и обувь, посуду, домашний текстиль.

Подорожание услуг, в свою очередь, замедлилось до 8,2%.

"Слабый спрос и усиление карантина в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка. Замедлился также рост стоимости медицинских услуг. Зато в результате реализации отложенного спроса стремительно сократились темпы падения цен на туристические услуги", - констатировали в НБУ.

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В целом регулятор ожидает, что к концу года инфляция в Украине ускорится и вернется в целевой диапазон. Этому будет способствовать оживление потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что темпы инфляции в Украине сейчас слишком низкие. По мнению премьера, при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. При этом инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.

В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшее с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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