В Украине ускорился рост цен: что подорожало

Госстат отчитался об инфляции в августе 2020 года

Потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении – по сравнению с августом 2019 года – составила 2,5%, что немного выше, чем в июле текущего года.

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Впрочем, как сообщает Госстат, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в августе снизились на 0,2%, а с начала года – выросли лишь на 1,2%.

Так, на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего подешевели овощи (на 13,5%) и фрукты (на 8,4%), что очевидно связано с сезонными факторами.

В то же время подорожали мясные продукты и мясо, молоко, сыр и творог, яйца, сливочное и подсолнечное масло. Не изменились цены на хлеб, рыбу и продукты из нее.

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Алкоголь и табачные изделия подорожали в целом на 0,5%. Но если брать отдельно цены на сигареты, то рост составил 1,2%.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%", – добавили в Госстате.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что темпы инфляции в Украине сейчас слишком низкие. По мнению премьера, при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. При этом инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.

В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшее с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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