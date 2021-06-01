Решается судьба "Северного потока" – в Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель

Визит состоится за несколько дней до первой поездки американского президента Джо Байдена в Европу

В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Высокопоставленная команда немецких переговорщиков посетит Вашингтон для обсуждения перспектив газопровода "Северный поток– 2".

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Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Визит состоится за несколько дней до первой поездки американского президента Джо Байдена в Европу. Делегаты попытаются устранить напряженность в экономических отношениях между США и Германией.

Возглавляют группу Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель, и Ларс-Хендрик Реллер, советник Меркель по экономическим вопросам.

Они встретятся с советником американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

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Одной из тем переговоров станет "Северный поток – 2". Белый дом выступал против строительства проекта, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения европейских отношений" введение новых санкций, поскольку газопровод "практически закончен".

WAZ отмечает, что неофициально Вашингтон допускает завершение строительства "Северного потока – 2". Однако ввести его в эксплуатацию можно будет только тогда, когда Кремль изменит свое поведение, в частности – в Украине.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2").