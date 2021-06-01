Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Вирішується доля "Північного потоку" – в Вашингтон їде команда переговірників Меркель

1 червня, 10:58

Віталій Семченко Віталій Семченко

Візит відбудеться за кілька днів до першої поїздки американського президента Джо Байдена до Європи

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Високопоставлена команда німецьких переговірників відвідає Вашингтон для обговорення перспектив газопроводу "Північний поток- 2".

Реклама

Про це повідомляє Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Візит відбудеться за кілька днів до першої поїздки американського президента Джо Байдена до Європи. Делегати спробують усунути напруженість у економічних відносинах між США і Німеччиною.

Очолюють групу Ян Хеккер, зовнішньополітичний радник канцлерки Ангели Меркель, і Ларс-Хендрік Реллер, радник Меркель з економічних питань.

Вони зустрінуться з радником американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.

В тренді
Учителям в Україні підвищать зарплати: коли і на скільки
Реклама

Однією з тем переговорів стане "Північний потік – 2". Білий дім виступав проти будівництва проекту, проте в кінці травня Байден назвав "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин" введення нових санкцій, оскільки газопровід "практично закінчений".

WAZ зазначає, що неофіційно Вашингтон допускає завершення будівництва "Північного потоку – 2". Однак ввести його в експлуатацію можна буде тільки тоді, коли Кремль змінить свою поведінку, зокрема – в Україні.

Як повідомлялося раніше, Держдепартамент направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG (компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2").

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економнихЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправді
Білорусь зупинила постачання бензину до України? Що сталося насправдіЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти