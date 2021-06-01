Вирішується доля "Північного потоку" – в Вашингтон їде команда переговірників Меркель

Візит відбудеться за кілька днів до першої поїздки американського президента Джо Байдена до Європи

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Високопоставлена команда німецьких переговірників відвідає Вашингтон для обговорення перспектив газопроводу "Північний поток- 2".

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Про це повідомляє Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Візит відбудеться за кілька днів до першої поїздки американського президента Джо Байдена до Європи. Делегати спробують усунути напруженість у економічних відносинах між США і Німеччиною.

Очолюють групу Ян Хеккер, зовнішньополітичний радник канцлерки Ангели Меркель, і Ларс-Хендрік Реллер, радник Меркель з економічних питань.

Вони зустрінуться з радником американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.

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Однією з тем переговорів стане "Північний потік – 2". Білий дім виступав проти будівництва проекту, проте в кінці травня Байден назвав "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин" введення нових санкцій, оскільки газопровід "практично закінчений".

WAZ зазначає, що неофіційно Вашингтон допускає завершення будівництва "Північного потоку – 2". Однак ввести його в експлуатацію можна буде тільки тоді, коли Кремль змінить свою поведінку, зокрема – в Україні.

Як повідомлялося раніше, Держдепартамент направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG (компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2").