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В "Укрзализници" заявили о катастрофической нехватке топлива

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
17 сентября, 17:40
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В 2021 году "Укрзализныця" дважды останавливалась из-за отсутствия топлива
В "Укрзализныци" говорят, что топлива осталось на 9 дней
В "Укрзализныци" говорят, что топлива осталось на 9 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Запасов топлива в системе "Укрзализныци" осталось на девять дней. Антикризисный штаб Кабинета министров будет работать над этой проблемой.

Об этом глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил в ходе брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению. Это соглашение привязано к европейским индексам и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине. Не всегда нашим поставщикам выгодно по формульной цене, привязанной к этим европейским индексам, поставлять нам. И они поставляют нам как последней своей опцией. Сначала поставляют туда, где маржа выше, потом "Укрзализныця"", – рассказал Камышин.

Он добавил, что нужно принять решение, которое позволит быстрее закупать, тогда когда снижается уровень топлива.

"Уверен, что мы нашей командой не допустим остановки "Укрзализныци" по причине отсутствия топлива", – сказал глава компании.

Скандал в "Укрзализныци"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

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Среди злоумышленников:

  • бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";
  • руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);
  • начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения.

Напомним, пассажир "Укрзализныци", который ехал из Херсона во Львов, пожаловался на условия в вагоне.

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