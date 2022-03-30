В "Укртелекоме" заявили о перебоях с интернетом у некоторых абонентов

Часть пользователей оператора фиксированной связи "Укртелеком" имеют перебои с доступом в интернет

В некоторых пользователей "Укртелекома" исчез интернет / Фото: Getty Images, Интерфакс, Коллаж: Сегодня

Во время боевых действий в Украине у многих жителей разных областей случаются перебои с интернет- и мобильной связью. Причины могут быть разные.

30 марта такие проблемы возникли и у клиентов "Укртелекома". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сбои временные

"Вниманию абонентов! Наблюдаются перебои с предоставлением интернет-услуг для части абонентов по всей сети", – сообщили в компании.

В "Укртелекоме" подчеркнули, что неудобства временны. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее решить проблему.

Интернет в бомбоубежище

Ранее "Сегодня" рассказывали, что многие люди вынуждены часами прятаться в бомбоубежищах и при этом не иметь связи. Чтобы эта проблема исчезла, в Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях столицы.

"Если в вашем укрытии нет доступа к сети Интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и спасибо тем, кто уже с нами", — сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич.

Заявку можно оставить по специальной ссылке.

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