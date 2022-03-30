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В "Укртелекомі" заявили про перебої з інтернетом у деяких абонентів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 13:41
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Частина користувачів оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" мають перебої з доступом до інтернету
В деяких користувачів "Укртелекому" зник інтернет
В деяких користувачів "Укртелекому" зник інтернет / Фото: Getty Images, Інтерфакс, Колаж: Сьогодні

Під час бойових дій в Україні у багатьох жителів різних областей трапляються перебої з інтернет- і мобільним зв'язком. Причини можуть бути різні.

30 березня такі проблеми виникли і в клієнтів "Укртелекому". Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Збої тимчасові

"До уваги абонентів! Спостерігаються перебої з наданням інтернет-послуг для частини абонентів по всій мережі", повідомили в компанії.

В "Укртелекомі" наголосили, що незручності тимчасові. Зараз фахівці працюють над тим, аби якомога швидше розв'язати проблему.

Інтернет у бомбосховищі

Раніше "Сьогодні" розповідали, що багато людей змушені годинами ховатися у бомбосховищах і при цьому не мати зв'язку. Щоб ця проблема зникла, у Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях столиці.

"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі Інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту й дякую тим, хто вже з нами", — повідомив заступник мера Києва Петро Оленич.

Заявку можна залишити за спеціальним посиланням.

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