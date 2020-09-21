В Украину снова начали везти белорусскую картошку

На старте сбора урожая 2020 года Украина снова начала импортировать картофель. Трейдеры начали завозить продукт из Беларуси в начале сентября, хотя внутренние цены на картошку заметно упали. Сейчас они уже почти в 1,5 раза ниже, чем были в предыдущем году, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

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По предварительным оценкам экспертов, в этом сезоне предложение отечественной картошки будет выше, чем год назад. Поэтому импорт в основном будет зависеть от системности продаж украинских фермеров.

"Теоретически в этом сезоне должно хватить собственного картофеля: урожайность лучше, а площади увеличивали не только коммерческие производители, но и население. Впрочем, как показывает практика, украинские производители достаточно часто останавливают продажи, ожидая роста цены. Такая тактика приводит к увеличению импорта и, соответственно, к увеличению предложения. То есть вместо роста, цены наоборот снижаются", – объяснила глава отдела аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Эксперты напомнили, что самая высокая оптовая цена на картошку в прошлом сезоне составляла 12 -13 грн/кг и была зафиксирована в конце сентября. За весь прошлый сезон в Украину было ввезено более 450 тыс. тонн картофеля – беспрецедентный объем за всю историю независимости страны

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При этом ранее сообщалось, что в Украине хотят запретить российскую картошку. Таким образом правительство хочет защитить отечественных производителей.

К слову, в начале лета в украинских магазинах стали продавать технический картофель из Европы. О том, можно ли его есть, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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