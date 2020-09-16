В Украине хотят запретить российскую картошку

После того, как Украину завалили импортной картошкой, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства задумалось о введении запрет на ввоз картофеля из России. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

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"Обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки – это некоторые из инструментов, которые будут применены", – написал Высоцкий на своей странице в Facebook после совещания с представителями отрасли картофелеводства.

Напомним, аграрные эксперты объясняли, что в нынешнем сезоне в Украине нет причин для подорожания картофеля, поскольку многие фермеры увеличили посадочные площади под этой культурой. Дело в том, что в 2019 году цены на картошку в Украине били рекорды на фоне неурожая. По той же причине Украина в 2019 году нарастила импорт картофеля в 43 раза – до 250 тыс. тонн. Продукт ввозили в основном из России.

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В то же время весной и в начале лета в украинских магазинах стали продавать технический картофель из Европы. О том, можно ли его есть, читайте на сайте "Сегодня" в материале В Украину массово завозят "техническую картошку".

Также об импортном картофеле на прилавках наших магазинов смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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