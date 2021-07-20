Українська
$ 27,21
32,03
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине с начала года смертность выросла на 25%

20 июля 2021 11:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По данным Госстата, население сократилось на 180 115 человек с начала года

В Украине выросла смертность, коллаж: "Сегодня"

В Украине выросла смертность, коллаж: "Сегодня"

В Украине смертность населения превысила уровень 2020 года. Согласно данным Государственной службы статистики, всего с начала года в Украине умерло 299 964 человек – это на 25% больше по сравнению с 2020 годом.

Реклама

Данные о демографической ситуации также говорят и о том, что в мае 2021 года умерли 57 293 человек, а в мае 2020 года – 44 680 человек.

В то же время с начала 2021 года в Украине родились 109 626 человек, а за такой же период в прошлом году – 115 968. А вот миграционный прирост составил 10 223 человек, а в прошлом году – 7 341.

К слову, с начала 2021 года в Украине население сократилось на 180 115 человек. Согласно последней статистике, численность населения в Украине составляет 41 408 239 человек (на 1 июня 2021).

Напомним, в Украине с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 52 000 заболевших.

В тренде
Доллар пополз вниз, евро оказался на годовом "дне": курс валют НБУ
Доллар ползуче дешевеет
Реклама

Ранее мы сообщали, что Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% – на 2022 и 2023 годы.

Кроме того, потребительская инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2020 года, осталась на уровне 9,5%. Такая же годовая инфляция была зафиксирована в мае-2021. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов: в ситуации разбираютсяЭкономика
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексация
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексацияЭкономика
Коболев обьяснил премии в
Коболев обьяснил премии в "Нафтогазе" и новая индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильно
Как узнать страховой стаж для выхода на пенсию и что делать, если выплаты рассчитали неправильноЭкономика
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системыЭкономика
Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позже
Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позжеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять