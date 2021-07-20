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В Україні з початку року смертність зросла на 25%

20 липня 2021 11:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За даними Держстату, населення скоротилося на 180 115 осіб з початку року

В Україні зросла смертність, колаж: "Сьогодні"

В Україні зросла смертність, колаж: "Сьогодні"

В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року. За даними Державної служби статистики, загалом з початку року в Україні померло 299 964 осіб – це на 25% більше в порівнянні з 2020 роком.

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Дані про демографічну ситуацію також говорять і про те, що в травні 2021 року померли 57 293 особи, а в травні 2020 року – 44 680 осіб.

Водночас з початку 2021 року в Україні народилися 109 626 осіб, а за такий же період минулого року – 115 968. А ось міграційний приріст склав 10 223 осіб, а в минулому році – 7 341.

До речі, з початку 2021 року в Україні населення скоротилося на 180 115 осіб. За останньою статистикою, чисельність населення в Україні становить 41 408 239 осіб (на 1 червня 2021).

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 52 000 хворих.

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Раніше ми повідомляли, що Всесвітній банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% – на 2022 і 2023 роки.

Крім того, споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

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