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В Украине разблокировали "польский кредит" 2015 года

2 декабря, 09:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средства собираются использовать для улучшение инфраструктуры на границе

Украина получила возможность использовать 100 млн евро кредита от Польши, о котором договорилась еще в 2015 году. Эти деньги предусмотрены, в первую очередь, для финансирования проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска на границе Украины и Польши. Средства предоставляются на 30 лет, процентная ставка – 0,15%.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Использовать кредит позволяет решение Верховной Рады о внесении изменений в Налоговый кодекс. Фактически кредит будет разблокировал после того, как соответствующий закон вступит в силу.

В чем сейчас заключается проблема с кредитом?

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По соглашению с Польшей, все товары, работы и услуги, финансируемые по контрактам с польскими предприятиями в рамках этого договора, освобождаются от уплаты любых налогов, пошлин или других сборов или обязательных платежей.

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Но пока что при приобретении польскими предприятиями товаров/услуг на таможенной территории Украины уплачивается НДС за свой счет. Соответственно, стоимость работ увеличивается на сумму налога.

Ранее также стало известно, что начиная с 2014 года Евросоюз выделил Украине 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанной Еврокомиссией в марте 2014 года. Большая часть этих средств выделялась на осуществление реформ.

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налоги Польша граница кредиты Налоговый кодекс Украина

Источник: Сегодня

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