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Миллиарды на реформы: в Евросоюзе назвали впечатляющую сумму помощи Украине

1 декабря, 16:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Брюссель обещал Киеву 11 млрд евро, но сумма оказалась в полтора раза больше

Начиная с 2014 года, Евросоюз выделил Украине 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года.

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Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

"Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк — Ред.) уже мобилизовал для Украины свыше 16,5 млрд евро грантов и кредитов с 2014 года, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году в 11,175 млрд евро", — говорится в документе.

Эти деньги не включают средства, полученные Украиной в рамках кредитов МВФ.

В тренде
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В докладе также отмечается, что в первой половине 2020 года средние зарплаты в Украине выросли на 5% в реальном выражении и достигли 350 евро в месяц.

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Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз доволен реформами в Украине: где еще остались проблемы.

Также напомним, что октябре 2020 глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что с 2014 года Евросоюз направил Киеву около 15 млрд евро финансовой помощи на проведение реформ.

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ЕС Еврокомиссия кредиты ЕБРР финансовая помощь ЕИБ реформы

Источник: Сегодня

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