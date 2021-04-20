Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине пустят с молотка восемь тюрем. Куда пойдет выручка

20 апреля, 16:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Минюст уже смог заработать на платных камерах более 3 млн грн

Кабинет министров и Министерство юстиции готовят к приватизации восемь закрытых тюрем, часть из которых уже переданы Фонду госимущества для проведения аукционов.

Реклама

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Министр юстиции Денис Малюська доложил премьеру, что реформа пенитенциарной системы продолжается. Экспериментальный проект "Платные камеры" уже помог привлечь в госбюджет 3,3 млн грн. Эти шаги помогут привлечь средства на дополнительное финансирование тюрем и улучшить условия заключенных – улучшить медицинское обеспечение, питание, соблюдение прав и надлежащих бытовых условий.

Читайте также: Тюрьма на продажу: Минюст пускает с молотка первую колонию под Киевом

Как сообщает Минюст на своей странице в Facebook, заработанные в ходе экспериментального проекта средства пошли на восстановление бесплатных камер следственных изоляторов, это:

В тренде
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весны
  • Киевский СИЗО – 13 камер на 168 мест;
  • Чертковское УИН (№26) – 9 камер на 35 мест;
  • Запорожский СИЗО – 6 камер на 27 мест;
  • Николаевский СИЗО – 6 камер на 10 мест;
  • Харьковский СИЗО – 4 камеры на 37 мест.
Реклама

А тем временем у ФГИ сорвались два аукциона по продаже Ирпенского исправительного центра №132, который расположен в Коцюбинском под Киевом.

Как сообщают "Українські новини", в первый раз ФГИ назначил аукцион по продаже колонии на 16 марта со стартовой ценой 220,2 млн грн, но никто не подал заявки. Аукцион перенесли на 16 апреля со снижением стартовой цены на 50% до 110,1 млн грн. Следующие торги назначены на 17 мая со снижением цены.

Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине больше тюрем, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приватизация тюрьма колония торги Минюст аукционы Денис Малюська Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще больше
Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще большеЭкономика
Смарт-квартира в Киеве – за сколько можно купить самое дешевое жилье и какие тут есть опасности
Смарт-квартира в Киеве – за сколько можно купить самое дешевое жилье и какие тут есть опасностиЭкономика
Страны скупают пшеницу и растительное масло. Почему во всем мире дорожают продукты
Страны скупают пшеницу и растительное масло. Почему во всем мире дорожают продуктыЭкономика
В Украине начались перебои с бензином. Куда пропало топливо с АЗС?
В Украине начались перебои с бензином. Куда пропало топливо с АЗС?Авто
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаунЭкономика
Помогать родителям больше не моральный долг – обяжут на уровне закона
Помогать родителям больше не моральный долг – обяжут на уровне законаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять