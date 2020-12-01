В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет (фото)

В Украине на государственном электронном аукционе бесплатно отдают конфискованный самолет "АН-2". Его конфисковали по решению суда из-за контрабанды сигарет. Реализовать самолет на торгах не удалось.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

В СЕТАМ считают, что этот самолет подойдет для тренировки пилотов в специализированных учебных заведениях.

/ Фото: OpenMarket

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Характеристики самолета:

Пассажировместимость – 12 человек.

Длина – 12,4 м, высота – 5,35 м, размах крыльев – 18,17 м.

Максимальный взлетный вес – 5250 кг.

Практическая дальность – 900 км.

Длина разбега – 105 м.

"АН-2" относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет, отмечается в сообщении.

Гендиректор СЕТАМ Александр Мамро напомнил, что это уже не первый самолет, который отдают бесплатно. Так, в 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский самолет "ЯК-40".

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Получить имущество бесплатно могут:

органы государственной власти;

учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;

учреждения исполнения наказаний;

следственные изоляторы;

военные формирования;

благотворительные организации;

организации по переработке и утилизации.

Напомним, в целом СЕТАМ провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

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