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В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет (фото)

1 декабря, 12:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Получить воздушное судно сможет не любой желающий

В Украине на государственном электронном аукционе бесплатно отдают конфискованный самолет "АН-2". Его конфисковали по решению суда из-за контрабанды сигарет. Реализовать самолет на торгах не удалось.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

В СЕТАМ считают, что этот самолет подойдет для тренировки пилотов в специализированных учебных заведениях.

/ Фото: OpenMarket

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Характеристики самолета:

  • Пассажировместимость – 12 человек.
  • Длина – 12,4 м, высота – 5,35 м, размах крыльев – 18,17 м.
  • Максимальный взлетный вес – 5250 кг.
  • Практическая дальность – 900 км.
  • Длина разбега – 105 м.

"АН-2" относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет, отмечается в сообщении.

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Гендиректор СЕТАМ Александр Мамро напомнил, что это уже не первый самолет, который отдают бесплатно. Так, в 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский самолет "ЯК-40".

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Получить имущество бесплатно могут:

  • органы государственной власти;
  • учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;
  • учреждения исполнения наказаний;
  • следственные изоляторы;
  • военные формирования;
  • благотворительные организации;
  • организации по переработке и утилизации.

Напомним, в целом СЕТАМ провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

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Кроме того, мы рассказывали, как на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленину:

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самолет аукционы СЕТАМ OpenMarket

Источник: Сегодня

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