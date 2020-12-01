В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет (фото)

В Украине на государственном электронном аукционе бесплатно отдают конфискованный самолет "АН-2". Его конфисковали по решению суда из-за контрабанды сигарет. Реализовать самолет на торгах не удалось.
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.
В СЕТАМ считают, что этот самолет подойдет для тренировки пилотов в специализированных учебных заведениях.
Характеристики самолета:
- Пассажировместимость – 12 человек.
- Длина – 12,4 м, высота – 5,35 м, размах крыльев – 18,17 м.
- Максимальный взлетный вес – 5250 кг.
- Практическая дальность – 900 км.
- Длина разбега – 105 м.
"АН-2" относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет, отмечается в сообщении.
Гендиректор СЕТАМ Александр Мамро напомнил, что это уже не первый самолет, который отдают бесплатно. Так, в 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский самолет "ЯК-40".
Получить имущество бесплатно могут:
- органы государственной власти;
- учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;
- учреждения исполнения наказаний;
- следственные изоляторы;
- военные формирования;
- благотворительные организации;
- организации по переработке и утилизации.
Напомним, в целом СЕТАМ провел уже 63 656 успешных торгов на 9,3 млрд гривен. Рост цены составляет в среднем 12%.
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