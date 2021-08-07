В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников

Благодаря этому новшеству безопасность будет гарантирована, как для продавцов, так и для покупателей

Новая почта ввела еще одну услугу для украинцев. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Новая почта

Украинская компания "Новая почта" объявила о новой услуге в сотрудничестве с OLX. У клиентов платформы онлайн-объявлений появилась возможность оплачивать заказ непосредственно в отделении НП с помощью наложенного платежа.

Реклама

Об этом рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Самый главный плюс этой коллаборации – безопасность сделок для продавцов и покупателей с OLX. Новая услуга выгодна обеим сторонам сделки:

Покупатели могут не бояться мошенников, так как им не придется делать предоплату на банковскую карту. Теперь платить за товар можно будет после его полной проверки в отделении.

могут не бояться мошенников, так как им не придется делать предоплату на банковскую карту. Теперь платить за товар можно будет после его полной проверки в отделении. Продавцы же получат больше клиентов, так как до этого многие опасались осуществлять оплаты картой в интернете. Более того, в случае отказа посылка возвращается к продавцу бесплатно.

Как это работает

После того, как клиент нашел товар на сайте OLX, он должен выбрать доставку Новой почтой с наложенным платежом.

Уже в отделении клиент проверяет товар. Если содержимое посылки его устраивает, то только потом он оплачивает доставку и услугу денежного перевода продавцу.

В том случае, если содержимое посылки не устроила заказчика, то он просто отказывается и оставляет посылку в отделении. Товар возвращается продавцу бесплатно.

Напомним, компания объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

В тренде Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС

Также "Новая почта" подготовила инструкцию о том, как противодействовать аферистам.

Реклама

Тем временем украинцам предлагают снимать на телефон нарушения на дороге, отправлять в полицию и получать за это деньги. Как именно, рассказали в новостях "Сегодня":