"Новая почта" предупредила о мошенниках в онлайн-магазинах: как не стать жертвой

"Новая почта" считает размер штрафа неприемлемым / Фото: Pixabay, rau.ua

Частный почтовый оператор "Новая почта", который недавно попал в скандал с огромным штрафом, предупредил украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасться мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противодействовать аферистам.

Реклама

Для безопасных онлайн-покупок в Украине лучше всего придерживаться следующих правил:

Платить только через официальный сайт "Новой почты". Любые другие ссылки на неизвестные ресурсы – уловки мошенников.

При совершении покупок на маркетплейсах необходимо пользоваться услугой "Надежная покупка". К примеру, на сайте olx.ua – это "OLX доставка", на сайте prom.ua и bigl.ua – "Покупка без риска".

Отслеживать трекинг также стоит только через официальные сайты и ни в коем случае не переводить предоплату на карточки незнакомцам. В большинстве случаев это мошенники.

Продавцам стоит указывать в объявлении полную сумму за товар, который они хотят получить на банковскую карту.

Отправляя товар, необходимо использовать номер экспресс-накладной (ЕН), который указан в личном кабинете торговой площадки.

Номер ЕН, который передают личным сообщением посторонние лица, также лучше не использовать.

Чтобы безопасно совершить онлайн-покупку за рубежом, необходимо следовать таким советам:

Не вводить личную информацию на подозрительных сайтах.

Пароли в кабинеты на сайтах зарубежных интернет-магазинов делать надежными и разными. Также необходимо периодически их менять.

Стоит обращать особое внимание на цены и их разницу на аналогичных ресурсах.

Указывать реальное описание и стоимость заказанного товара, а также полные данные получателя (ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту).

Хранить записи всех финансовых транзакций. Они пригодятся в случаях открытия споров по возврату товаров или средств.

Нельзя разглашать трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.

Читайте также: Пропала где-то в отделении. "Новая почта" потеряла посылку с важными документами

Также стоит обращать внимание на следующие нюансы:

Получателем, плательщиком за товар и получателем должен быть один и тот же человек. Фамилия и имя клиента, указанные в личном кабинете и на банковской карточке должны совпадать.

Указывать данные так, как они записаны в загранпаспорте.

Не совершать покупку с помощью платежей, которые не признаны действующим законодательством государства продавца.

Не передавать секретные коды и пароли от личного кабинета, включая сотрудников компании, через которую совершается отправка.

Внимательно проверять ресурс или мобильное приложение, на которых вводится пароль к личному кабинету. Защищенный сайт содержит в строке адреса https: // и значок "Замок".

Реклама

Проверить сайт можно с помощью специальных сервисов. Среди них сайт киберполиции – https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ или Ассоциации ЕМА – https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Напомним, в Сети появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов ПриватБанка. Злоумышленники зарегистрировали сайт p-invest.site с логотипом и айдентикой финучреждения. Украинцам пообещали 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":