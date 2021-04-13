В деле Укравтодора – новый подозреваемый: заплатил 600 тысяч долларов за "лояльность"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили владельцу компаний по строительству автомобильных дорог о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы "Укравтодора" неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как утверждают антикоррупционеры, подозреваемый лично и через подконтрольных ему людей, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям. Речь идет о 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Как пишет Telegram-канал "Наші гроші", подозрение было сообщено владельцу "Альткома" Александру Тисленко.

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По данным издания, бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев – Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "Панъевропейского коридора".

Кроме того, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Окружной суд Варшавы не продлил арест бывшего директора "Укравтодора" Славомира Новака по делу о коррупции, однако, чтобы экс-чиновник мог выйти на свободу, он должен внести огромный залог – 1 млн злотых (7 млн грн), оставаться под наблюдением полиции, ему запрещен выезд из страны и хранение паспорта.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава" Укравтодора "сбился с пути: кто такой Новак и какие последствия его задержания".

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