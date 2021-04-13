Українська
$ 27,93
33,28
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В деле Укравтодора – новый подозреваемый: заплатил 600 тысяч долларов за "лояльность"

13 апреля, 19:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Владельцу "Альткома" Александру Тисленко сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Славомиру Новаку

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили владельцу компаний по строительству автомобильных дорог о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы "Укравтодора" неправомерной выгоды.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как утверждают антикоррупционеры, подозреваемый лично и через подконтрольных ему людей, систематически предоставлял неправомерную выгоду в качестве "абонентской платы" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям. Речь идет о 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Как пишет Telegram-канал "Наші гроші", подозрение было сообщено владельцу "Альткома" Александру Тисленко.

В тренде
Валютные кредиты за день переведут в гривню: Рада приняла нужные законы
Реклама

По данным издания, бывший глава "Укравтодора" способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев – Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "Панъевропейского коридора".

Кроме того, руководитель "Укравтодора" "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Окружной суд Варшавы не продлил арест бывшего директора "Укравтодора" Славомира Новака по делу о коррупции, однако, чтобы экс-чиновник мог выйти на свободу, он должен внести огромный залог – 1 млн злотых (7 млн грн), оставаться под наблюдением полиции, ему запрещен выезд из страны и хранение паспорта.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава" Укравтодора "сбился с пути: кто такой Новак и какие последствия его задержания".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взятка Укравтодор НАБУ подозрение САП Славомир Новак

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще больше
Рынок топлива – с бензином начались перебои, а цены на газ и дизель вырастут еще большеЭкономика
Гостаможслужба Украины успешно стартовала в 2021 году, исполнив в январе-марте план поступлений на 108%
Гостаможслужба Украины успешно стартовала в 2021 году, исполнив в январе-марте план поступлений на 108%Экономика
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаунЭкономика
ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на первой в Украине промышленной системе накопления энергии
ДТЭК завершил монтаж и начал пусконаладочные работы на первой в Украине промышленной системе накопления энергииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять