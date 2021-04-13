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У справі Укравтодору – новий підозрюваний: заплатив 600 тисяч доларів за "лояльність"

13 квітня, 19:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Власнику "Альткому" Олександру Тісленку повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди Славоміру Новаку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику компаній з будівництва автомобільних доріг про підозру в наданні колишньому в.о. голови "Укравтодору" неправомірної вигоди.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як стверджують антикорупціонери, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично надавав неправомірну вигоду як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору" в обмін на проявлення "лояльності" до його компаній. Йдеться про 575 тис. доларів і 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

Як пише Telegram-канал "Наші гроші", підозру було повідомлено власнику "Альткому" Олександру Тісленку.

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За даними видання, колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту "Панʼєвропейські коридори".

Крім того, керівник "Укравтодору" "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Окружний суд Варшави не продовжив арешт колишнього директора "Укравтодору" Славоміра Новака у справі про корупцію, однак, щоб екс-чиновник міг вийти на свободу, він мусить внести величезну заставу – 1 млн злотих (7 млн грн), залишатися під наглядом поліції, йому заборонений виїзд з країни і зберігання паспорта.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Екс-глава" Укравтодору "збився зі шляху: хто такий Новак і які наслідки його затримання".

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хабар Укравтодор НАБУ підозра САП Славомир Новак

Джерело: Сьогодні

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