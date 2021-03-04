В 2021-м в рамках "Большой стройки" в Украине обновят и построят 150 мостов

Уже вскоре ряд объектов сдадут в эксплуатацию, говорят в Укравтодоре

Организаторы программы президента "Большая стройка" планируют повторить прошлогодний успех и в 2021 году построить, отремонтировать и реконструировать еще 150 мостов и путепроводов по всей Украине.

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Об этом сообщил Укравтодор на своей странице в Facebook.

Ряд объектов будет сдан в эксплуатацию уже в скором времени. В частности, на мосту через Хаджибейский лиман близится к завершению капитальный ремонт, благодаря которому уже в мае 2021 городов будет полностью обновлен и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону.

Как объяснил Укравтодор, продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны моста. Движение по отремонтированной правой стороне было открыто еще 23 августа 2020.

После завершения работ по капитальному ремонту моста через Хаджибейский лиман движение автотранспорта будет осуществляться по шести полосам: три в направлении Киева и три в направлении Одессы.

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Мост через Хаджибейский лиман расположен на км 445 + 432 дороги М-05 Киев – Одесса. Мост был построен в 1997 году. В 2007 году был проведен первый капитальный ремонт объекта.

Напомним, Национальная программа восстановления мостов стартовала в 2020 году. В прошлом году благодаря ей было отремонтировано 158 искусственных сооружений на государственных дорогах.

Ранее заместитель председателя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что Укравтодор и Укрзализныця подписали Меморандум о совместной работе по достройке Дарницкого моста, известного киевского долгостроя. По словам Тимошенко, Укравтодор сможет сделать весь комплекс работ к концу этого года.

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