Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини економіки
  2. Економіка

2021 року в рамках "Великого будівництва" в Україні оновлять і побудують 150 мостів

4 березня, 13:24

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вже незабаром низку об’єктів здадуть в експлуатацію, кажуть в Укравтодорі

Організатори програми президента "Велике будівництво" планують повторити минулорічний успіх і у 2021 році побудувати, відремонтувати та реконструювати ще 150 мостів та шляхопроводів по всій Україні.

Реклама

Про це повідомив Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

Низка об’єктів буде здана в експлуатацію вже незабаром. Зокрема, на мосту через Хаджибейський лиман наближається до завершення капітальний ремонт, завдяки якому вже у травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.

Як пояснив Укравтодор, тривають роботи з капітального ремонту лівої сторони моста. Рух відремонтованою правою стороною було відкрито ще 23 серпня 2020 року.

Після завершення робіт з капітального ремонту мосту через Хаджибейський лиман рух автотранспорту буде здійснюватися по шести смугах: три у напрямку Києва та три у напрямку Одеси.

В тренді
Приватизація держбанків: у Мінфіні пояснили, в чому заковика
Реклама

Міст через Хаджибейський лиман розташований на км 445 + 432 дороги М-05 Київ — Одеса. Міст було збудовано у 1997 році. У 2007 році було проведено перший капітальний ремонт об’єкту.

Нагадаємо, Національна програма відновлення мостів стартувала у 2020 році. Торік завдяки ній було відремонтовано 158 штучних споруд на державних дорогах.

Раніше заступник голови Офісу президента та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що Укравтодор і Укрзалізниця підписали Меморандум про спільну роботу з добудови Дарницького мосту, відомого київського довгобуду. За словами Тимошенка, Укравтодор зможе зробити увесь комплекс робіт до кінця цього року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

міст Хаджибеївський лиман Одеська область Укравтодор Велике будівництво
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти