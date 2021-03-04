2021 року в рамках "Великого будівництва" в Україні оновлять і побудують 150 мостів

Вже незабаром низку об’єктів здадуть в експлуатацію, кажуть в Укравтодорі

Організатори програми президента "Велике будівництво" планують повторити минулорічний успіх і у 2021 році побудувати, відремонтувати та реконструювати ще 150 мостів та шляхопроводів по всій Україні.

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Про це повідомив Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

Низка об’єктів буде здана в експлуатацію вже незабаром. Зокрема, на мосту через Хаджибейський лиман наближається до завершення капітальний ремонт, завдяки якому вже у травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.

Як пояснив Укравтодор, тривають роботи з капітального ремонту лівої сторони моста. Рух відремонтованою правою стороною було відкрито ще 23 серпня 2020 року.

Після завершення робіт з капітального ремонту мосту через Хаджибейський лиман рух автотранспорту буде здійснюватися по шести смугах: три у напрямку Києва та три у напрямку Одеси.

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Міст через Хаджибейський лиман розташований на км 445 + 432 дороги М-05 Київ — Одеса. Міст було збудовано у 1997 році. У 2007 році було проведено перший капітальний ремонт об’єкту.

Нагадаємо, Національна програма відновлення мостів стартувала у 2020 році. Торік завдяки ній було відремонтовано 158 штучних споруд на державних дорогах.

Раніше заступник голови Офісу президента та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що Укравтодор і Укрзалізниця підписали Меморандум про спільну роботу з добудови Дарницького мосту, відомого київського довгобуду. За словами Тимошенка, Укравтодор зможе зробити увесь комплекс робіт до кінця цього року.

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