Урожай зерна на 7 миллионов тонн меньше, но дефицита хлеба не будет. Почему?

По прогнозам экспертов, в этом году Украина соберет на 7 миллионов тонн зерна меньше, чем в прошлом году. Аграрии пеняют на засуху. Зима была малоснежной, весна и лето не принесли необходимых дождей. Но украинцам можно быть не волноваться, ведь дефицита хлеба не будет. Снижение урожая повлияет на экспортный потенциал и наполнение бюджета. А так зерна нам хватит и себя прокормить, и за границу продать. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня".

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Пока мы грустно считаем урожай 2020 года, надвигаются новые проблемы. 70% площадей не готовы к посеву озимых – нет необходимой влаги. Но аграрии все равно засеяли поля, надеясь на благоприятные погодные условия. Но если зима в этом году будет такой же бесснежной, как прошлая, аграрии говорят, что хорошего урожая мы снова не получим. Но ситуация на самом деле не критическая, говорят эксперты. Урожая хватит, чтобы и себя прокормить, и за границу продать.

"Нам самим нужно около 20 миллионов тонн зерна. Снижение объема урожая в такой ситуации – это только уменьшение экспортного потенциала Украины. Но это действительно важно для аграриев", – говорит экономист Олег Пендзин.

А еще для наполнения государственной казны. Чем больше зерна продадут, тем больше в Украину поступит иностранной валюты. На мировых рынках в этом году пшеница стоит дорого. Причина – огромный недород зерна в Европе. Сыграли свою роль и пандемия коронавируса, и погода.

Чтобы урожай в Украине меньше зависел от непогоды, в институте земледелия испытывают новые, более устойчивы сорта. Если они оправдают надежды, уже через несколько лет отечественные аграрии смогут засеять поля пшеницей, которой не страшны ни засуха, ни сильные морозы.

Напомним, ранее украинцев предупредили о низком урожае овощей. Вермеры говорят, что хуже, чем в прошлом году, уродил и картофель, и сезонные овощи.

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