Украинский экспорт в кризис спасла Азия, а не ЕС – торгпред

Качка уверен, что пора менять правила свободной торговли с Европой

Самое большое падение товарооборота в 2020 году у Украины произошло с ЕС, а "вытянула" наш экспорт Азия. Поэтому Украине нужно пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Реклама

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает УНИАН.

"В Украине за пять лет существенно увеличился объем торговли между Украиной и ЕС. В то же время самое большое падение товарооборота в 2020 году у нас происходит именно с Европейским Союзом. И все, что вытягивает наш экспорт в этом году, – это скорее Азия, чем ЕС... Пересмотр условий в Соглашении об ассоциации – это не просто желание добавить некоторых "хотелок" с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС", – сказал Качка.

Напомним, Китай становится для Украины стратегическим торговым партнером №1. О том, что может предложить Китаю Украина, рассказал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.

В тренде Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Реклама

В декабре 2019 года произошло небольшое расширение торговой части соглашения – Верховная Рада ратифицировала изменения об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины. Сейчас ведутся переговоры о новом пересмотре соглашения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама