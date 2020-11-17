Украинский экспорт в кризис спасла Азия, а не ЕС – торгпред

Самое большое падение товарооборота в 2020 году у Украины произошло с ЕС, а "вытянула" наш экспорт Азия. Поэтому Украине нужно пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает УНИАН.
"В Украине за пять лет существенно увеличился объем торговли между Украиной и ЕС. В то же время самое большое падение товарооборота в 2020 году у нас происходит именно с Европейским Союзом. И все, что вытягивает наш экспорт в этом году, – это скорее Азия, чем ЕС... Пересмотр условий в Соглашении об ассоциации – это не просто желание добавить некоторых "хотелок" с нашей стороны. Это на самом деле желание большей интенсивности в сотрудничестве с ЕС", – сказал Качка.
Напомним, Китай становится для Украины стратегическим торговым партнером №1. О том, что может предложить Китаю Украина, рассказал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.
Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
В декабре 2019 года произошло небольшое расширение торговой части соглашения – Верховная Рада ратифицировала изменения об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины. Сейчас ведутся переговоры о новом пересмотре соглашения.
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