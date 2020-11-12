Украине предвещают острый дефицит инвестиций из-за кризиса в "зеленой" энергетике

Если власть не решит проблему задолженности перед инвесторами в "зеленую" энергетику, они будут обходить Украину стороной. Об этом заявила юрист Оксана Варакина, пишет "Znaj.ua".

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По словам юриста, в случае если украинская власть не сумеет выполнить свои обязательства перед инвесторами в отрасль альтернативной энергетики, они обратятся в международный арбитраж, что станет самым худшим сценарием для Украины.

"Надеюсь, что и Украина, и инвесторы найдут какой-то консенсус, чтобы не доводить эти дела до инвестиционных арбитражей, потому что это будет болезненно для обеих сторон", – сказала Варакина.

Она отметила, что уже сейчас правительства других стран рекомендуют своим бизнесменам не инвестировать в Украину из-за невыполнения государством своих обязательств перед инвесторами. А также подчеркнула, что в случае их обращения в международный арбитраж вероятность проигрыша Украины высока, и страна будет вынуждена выплачивать большие компенсации инвесторам.

"Я надеюсь, что украинский подход будет в том, чтобы не идти по пути международного арбитража инвестиционного арбитража, а договориться еще на берегу. Потому что уже сейчас Норвегия постепенно начала заявлять о том, что не рекомендует инвесторам инвестировать в Украину. Это будет более глобальная проблема, если Украина доведет это до реальных дел", - объяснила Варакина.

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Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

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По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 90% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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