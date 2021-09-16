Украинцы начали работать нелегально

Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет 5 человек на одного проверенного работодателя

В Украине с начала инспекционной кампании по легализации труда, стартовавшей 1 июля, выявлено 10,5 тыс. нелегальных работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"С начала инспекционной кампании по легализации труда было начато 2 868 инспекционных посещений и выявлено 10 489 работников, допущенных к работе без трудовых договоров", – говорится в сообщении.

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Таким образом, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет 5 человек на одного проверенного работодателя.

Где работают нелегально

Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в:

сельском хозяйстве (2 311 незадекларированных работников у 119 работодателей);

организации питания (2 242 незадекларированных работники у 508 работодателей);

торговли (2 160 незадекларированных работников у 867 работодателей).

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А если оценивать по регионам, то больше всего нелегалов выявили в Харьковской (940), Одесской (865), Киевской (864), Херсонской (722) и Хмельницкой (704) областях.

"В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, в 2021 году составляет 60 тыс грн. В то же время, совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тыс грн", – напомнили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

Также, почти каждый второй украинец, работающий сейчас в Польше, впервые приехал на заработки в эту страну в период пандемии.