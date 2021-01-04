Украинцы должны иметь возможность выбирать, у кого покупать электроэнергию, – эксперт

Отмена льготных цен на электроэнергию для населения является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) и в конечном счете розничный потребитель должен получить возможность самому выбирать, у какого поставщика покупать электроэнергию.

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Об этом в комментарии изданию Gazeta.ua сообщил эксперт Геннадий Рябцев.

"Согласно меморандуму с МВФ, Украина должна выполнять меры по отмене специальных обязанностей на энергетических рынках. Рынок электроэнергии остался последним, на котором такие специальные обязанности существовали. Вопрос заключался лишь в том, когда их отменят и на каких условиях", – заявил Рябцев.

По его словам, простого повышения тарифов для выполнения этих обязательств недостаточно.

"Необходимо формировать прозрачную, понятную конкуренцию. Одинаковые для всех правила игры, формировать потребительский рынок – когда клиент диктует условия, при которых он соглашается покупать у того или иного поставщика электроэнергию, природный газ, тепловую энергию, воду и тому подобное. В Украине же сейчас слушают, прежде всего, поставщиков. А мнение потребителя не слышат", - добавил эксперт.

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Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.

С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт.час.

По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства теми, кто в ней нуждается.

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