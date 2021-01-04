Українці мають отримати можливість вибирати, у кого купувати електроенергію, – експерт

Скасування пільгових цін на електроенергію для населення є однією із вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) і врешті роздрібний споживач має отримати можливість самостійно вибирати, у якого постачальника купувати електроенергію.

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Про це в коментарі виданню Gazeta.ua повідомив експерт Геннадій Рябцев.

"Згідно з меморандумом з МВФ, Україна повинна виконувати заходи щодо скасування спеціальних обов'язків на енергетичних ринках. Ринок електроенергії залишився останнім, на якому такі спеціальні обов'язки існували. Питання полягало лише в тому, коли їх скасують і на яких умовах", – заявив Рябцев.

За його словами, простого підвищення тарифів для виконання цих зобов'язань недостатньо.

"Необхідно формувати прозору, зрозумілу конкуренцію. Однакові для всіх правила гри, формувати споживчий ринок – коли клієнт диктує умови, за яких він погоджується купувати у того чи іншого постачальника електроенергію, природний газ, теплову енергію, воду тощо. В Україні ж зараз слухають насамперед постачальників. А думку споживача не чують", – додав експерт.

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Нагадаємо, 28 грудня Кабмін вперше за 4 роки ухвалив рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

На виконання зобов'язань перед МВФ, уряд скасував пільгову ціну 90 коп./кВт.година на перші 100 кВт.годин місячного споживання, які отримували всі верстви населення, незалежно від рівня доходів.

З 1 січня 2021 року залишається діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання 1,68 грн/кВт.година.

За оцінками експертів, рішення уряду призведе до підвищення місячної платіжки на 78 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що це рішення ніяк не відіб'ється на стабільності отримання соціальної допомоги від держави тими, хто її потребує.

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